Nuove scale mobili e ascensori per la metro B: dal Campidoglio 5,2 milioni ad Atac

Nove scale mobili e undici ascensori per le stazioni della metro B. La giunta capitolina ha deciso di affidare ad Atac l'incarico di stazione appaltante per intervenire sulla manutenzione sulla seconda linea di metropolitana della città. Cinque milioni e 200 mila euro lo stanziamento stabilito nella delibera che reca la data del 28 dicembre.

Nella stessa delibera è in realtà indicato un appalto più ampio, pari a 13 milioni e 600 mila euro per un totale di 22 scale mobili, 4 marciapiedi mobili e 22 ascensori. Nell'appalto è compresa la progettazione, lo smantellamento e la manutenzione ordinaria per 24 mesi. C'è però da fare i conti con le disponibilità di bilancio e quindi, si legge nella delibera

di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti del Dipartimento Mobilità e Trasporti procederà alla stipula di un apposito Disciplinare di incarico nei confronti di ATAC S.p.A., riportante le modalità operative in premessa richiamate, nonché - in ragione del limitato finanziamento disponibile nell’annualità 2018 - ad impegnare la somma di € 5.250.747,46 per consentire ad A.T.A.C. S.p.A. di procedere all’affidamento avente per oggetto la sostituzione, con fornitura in opera, di n. 9 scale mobili e n. 11 ascensori servizio pubblico, comprensiva di progettazione esecutiva e smantellamento degli impianti preesistenti e manutenzione ordinaria per 24 mesi; importo che trova copertura nel Bilancio di Roma Capitale P.I. 2018-2020, centro di costo 2TP, come di seguito indicato: a. per € 2.676.747,46 - OP1802280001, voce economica U.2.03.03.01.001.1007, annualità 2018, denominata "Sostituzione per scadenza vita tecnica di 22 scale mobili, 4 marciapiedi mobili e 22 ascensori installati nelle stazioni di metro B", finanziato con avanzo di amministrazione;b. per € 2.574.000,00, OP1814880001, voce economica U.2.03.03.01.001.1007, annualità 2018, denominata "Sostituzione per scadenza vita tecnica di 22 scale mobili, 4 marciapiedi mobili e 22 ascensori installati nelle stazioni di metro B" finanziato con avanzo di amministrazione.