Scale mobili, Magliana torna operativa. Le stazioni di Barberini e Baldo Degli Ubaldi restano a mezzo servizio

Torna in funziona la scala mobile della fermata della metro Magliana. Ne dà notizia Atac in quella che è diventato un bollettino quotidiano sul funzionamento degli impianti nelle stazioni. Quello di Magliana, sulla linea B, era già stato collaudato nei giorni scorsi. L'azienda capitolina era in attesa del nulla osta per la riattivazione.

Inoltre, fa sapere sempre Atac, "nel corso della mattinata sono stati ultimati i collaudi anche per una seconda scala mobile sempre a Magliana e per tre servoscala alla stazione di Lepanto sulla metro A". Anche su questi impianti toccherà attenderà l'ok finale dell'Ustif, l'organismo di controllo del ministero dei Trasporti.

La situazione di Barberini e Baldo degli Ubaldi

Intanto i cittadini sono ancora in attesa della riapertura completa di due fermate fondamentali per la mobilità cittadina. Una è Barberini, nel cuore del centro storico, riaperta dopo quasi un anno di chiusura a seguito di un incidente, per fortuna senza feriti, che ha interessato una delle sei scale presenti. Al momento ne sono state riaperte quattro. Le altre due attendono ancora le manutenzioni, quindi la metro è aperta solo in uscita. Idem per Baldo degli Ubaldi dove invece è aperto, in entrata e in uscita, solo un ingresso. Perché anche qui i lavori sono terminati soltanto per sei scale su dodici.

Una storia infinita quella dei disservizi sulle scale mobili della metro. Quasi una maledizione che non sembra dare tregua, guasto dopo guasto. L'ultimo in ordine di tempo è toccato alla fermata di Furio Camillo. Ne è seguita una pesante protesta da parte delle forze di opposizione, che a riguardo hanno richiesto l'apertura di una commissione d'indagine in Campidoglio.