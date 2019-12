SbloccaRoma 2020 approvato, Raggi: "Oltre 200 milioni ai Municipi"

"Conti in ordine, nuovi investimenti, servizi sociali garantiti a tutti i cittadini. Con lo Sblocca Roma 2020, il Bilancio di previsione approvato nella serata di ieri dall’Assemblea Capitolina,la città entra nel nuovo decennio con le risorse necessarie a favorire la crescita e lo sviluppo urbano dei territori". Esulta in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

E ringrazia "l’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti e tutti i consiglieri capitolini. Ancora una volta la Capitale è tra le prime città in Italia ad approvare il bilancio di previsione, con anticipo rispetto alle scadenze di legge".

Precisa la sindaca: "Approvare i bilanci in tempo non è una banalità, soprattutto in una città in cui in passato questo avveniva a mesi di distanza dal termine previsto dalle norme: circostanza che portava a non poter programmare le spese, a moltiplicare il ricorso ai debiti fuori bilancio che oggi stiamo ancora pagando, a non poter garantire i servizi essenziali ai cittadini. Significava non poter dare assistenza alle persone più fragili, mentre con questa manovra possiamo confermare l’impegno a favore di chi ha più bisogno: per questo abbiamo aumentato le risorse per i servizi sociali, passando dai 399 milioni di euro del 2019 agli oltre 450 milioni di euro stanziati per il 2020".

E ancora: "Oltre 200 milioni vanno direttamente ai Municipi per interventi sul territorio, più del doppio rispetto all’anno scorso. Alla manutenzione straordinaria delle strade di grande viabilità destiniamo oltre 120 milioni di euro e ai trasporti 690 milioni di euro fino al 2022. La Metro C andrà avanti e la nostra città potrà beneficiare di nuovi autobus per rendere più agevoli gli spostamenti e avvicinare i quartieri".