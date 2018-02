Saudelli: da Forza Italia allo "scarpone" di Sergio Pirozzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

HO DECISO INSIEME AL GRUPPO POLITICO CHE MI SEGUE DI APPOGGIARE ALLA REGIONE LAZIO LA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELL'ATTUALE SINDACO DI AMATRICE SERGIO PIROZZI. NON SI CAPISCE A TUTT'OGGI, DOPO AVER ASCOLTATO IL SUO PROGRAMMA E AVERLO CONOSCIUTO, COME MAI IL CDX ABBIA RINUNCIATO ALLA SUA PERSONA. UN UOMO CHE VIVE NELLA ZONA ROSSA DELLA SOFFERENZA, UN CANDIDATO SEGUITO DA MOLTISSIME PERSONE E CHE AVRA' UN'ALTISSIMA PERCENTUALE DI PREFERENZE. QUELLE CHE MANCHERANNO,CON DISPIACERE, AL CDX PER VINCERE LE REGIONALI.