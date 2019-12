Le sardine a Roma invadono piazza San Giovanni, Raggi: "È festa di popolo"

Aveva detto “vedremo” alla sua presenza in piazza con le sardine a Roma, invece la Sindaca Virginia Raggi ha preferito osservare il raduno del movimento anti-salvini dall’esterno, non a San Giovanni.

Sardine a Roma: piazza San Giovanni piena

Presente all’ombra della basilica lateranense il vicesindaco Luca Bergamo, uno tra le decine di migliaia di persone che ieri hanno invaso “la piazza delle piazze”: poco più di 35mila secondo la Questura, “più di 100mila” la stima degli organizzatori.

Sardine a Roma, Raggi: “Festa di popolo”

Una piazza San Giovanni comunque gremita di sardine. Ordinata, colorata ed entusiasta.

“È bello vedere tanta partecipazione di cittadini a San Giovanni. Grazie alle #Sardine per l'energia che hanno portato nella nostra città e aver reso questa giornata una 'festa' di popolo #RomaNonsiLega" – ha scritto su twitter Raggi.

Una mobilitazione, quella delle sardine a Roma il 14 dicembre, che ha incassato il plauso di molti: soprattutto dal centrosinistra.

Zingaretti sulle sardine a Roma: “Metteremo in atto vostre proposte”

"Grazie per aver reso Roma così bella, per la passione che ci mettete, per chiedere con tanta forza un'idea di politica inclusiva e sana. Belle le proposte che avete lanciato, faremo di tutto per metterle in atto ed essere all'altezza del vostro impegno. Cambiamola insieme, la nostra bella Italia #RomaNonAbbocca #Sardine" – ha scritto su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Renzi commenta le sardine a San Giovanni: “Piazze non sono di Salvini”

"Le sardine hanno ottenuto un risultato politico potente: hanno mostrato che le piazze non sono solo di Salvini. Ora la sfida è passare dalla protesta alla proposta. Per adesso: complimenti agli organizzatori. Non c'è cosa più bella di un futuro da scrivere" – così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, su Twitter.

“Una piazza che porta ossigeno alla politica di questo Paese. La piazza di oggi è tutta un'altra storia: una piazza aperta ed inclusiva, che indica la possibilità di riconquistare un Paese un po’ più civile, più giusto e moderno” – il commento di Nicola Fratoianni di LeU.

Erri De Luca: “Sardine movimento coinvolgente”

Ad elogiare la capacità di coinvolgimento delle sardine lo scrittore Erri De Luca. “Perché le sardine possono riuscire dove altri movimenti hanno fallito? "Perché non vuole escludere niente. Vuole includere. Esclude ovviamente il razzismo e il fascismo, che sono banditi da questa società. Ma per il resto è un movimento che ha una capacità di coinvolgimento emotivo" – ha detto De Luca, interpellato dall'agenzia Dire in piazza San Giovanni. “Il messaggio qui è che gli italiani hanno una forte coscienza politica antifascista e antirazzista e questa gioventù la sta rianimando e collocando". È il Pd che manca? "No, non ci sono convitati di pietra. Quelli sono assenti. Queste persone sono presenti".

Dacia Maraini: “Sardina pesce amico. Portate alla luce idealismo”

Nel pomeriggio il videomessaggio di Dacia Maraini per la piazza. "La sardina è un pesce povero e piccolo. Che si fa forte facendosi massa. Ed è il solo pesce ormai - dice la scrittrice - che non venga da un allevamento intensivo. Un pesce libero e sociale. Per questo lo considero un pesce amico. Sono con voi, anche perché parlate col sorriso sulle labbra e la mano tesa. Non fatevi corrompere, mi raccomando. Io vi voglio bene, perchè state portando alla luce un'importantissima funzione dell'essere umano: l'idealismo".