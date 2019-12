Le sardine alla conquista di Roma, raccolta fondi online: "Anche un euro può aiutarci"

L'appuntamento delle Sardine a Roma è già noto: 14 dicembre a piazza San Giovanni, così intorno al banco di prova della Capitale fervono i preparativi.

L'obiettivo "100mila" Sardine a Roma

"100mila sardine a Roma" - l'obiettivo degli organizzatori che, per allestire al meglio la piazza, hanno lanciato una raccolta fondi online. La somma che servirebbe è stata stimata intorno ai 15mila euro, oltre 3mila quelli raccolti in appena 24 ore.

La raccolta fondi delle sardine di Roma

"Vi chiediamo di aiutarci nell'organizzazione della piazza: basta anche solo un euro. Si può donare anche in maniera anonima. Contribuire è un piacere, non è un obbligo, nessuno si senta in dovere. I fondi raccolti saranno prelevati da uno dei responsabili delle Sardine Roma, Stephen Ogongo" - scrivono nella pagina del crowdfunding.

I fondi raccolti serviranno a coprire tutte le spese organizzative, dal service audio al carro delle sardine. "E poi - specificano le sardine di Roma - saranno coperte ulteriori spese di comunicazione, in divenire, riguardo azioni di sensibilizzazione".

Le Sardine a Roma a piazza San Giovanni

E tra dieci giorni le Sardine scenderanno in piazza a Roma. San Giovanni la meta: "Abbiamo voluto organizzare questo raduno in un luogo simbolo, una piazza che negli ultimi tempi è stata usata come palco per diffondere messaggi che non sono degni di una società civile. È tempo di reagire a questo modo di fare politica, una retorica vuota e senza empatia, che alimenta la divisione e fonda il proprio messaggio sull'odio verso il prossimo. Noi - scrivono le Sardine di Roma - saremo sempre contrari all’isolamento di una nazione nei confronti dell’uomo, saremo sempre inclusivi e pronti ad accogliere".