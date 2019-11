Sardine a Roma, la manifestazione a San Giovanni: “Populisti, la festa è finita”

Nate su Facebook, decise a prendersi la piazza: anche quella della Capitale. Le Sardine arrivano a Roma. Dopo la massiccia partecipazione agli appuntamenti di Bologna, Modena, Firenze e Parma il movimento giovanile punta dritto al cuore del Paese e lancia la mobilitazione nazionale.

Sardine a Roma il 14 dicembre

Sardine a Roma il 14 dicembre. “Roma non si lega. Sardine unite” – l’appello che rimbalza sui social network. L’obiettivo degli organizzatori è preciso e ambizioso: “100mila sardine a Roma”. “L'ondata di civiltà, pacifismo e umanità che sta attraversando tutta Italia non poteva che arrivare a Roma. Una città basata sulla cultura, l'arte, la solidarietà e il senso di comunità. Tutto questo è messo in pericolo da chi vuole descriverci come un popolo impaurito, da chi costruisce il consenso sfruttando una retorica aggressiva e provocatoria, da chi pensa che la politica sia una sceneggiata, da chi è convinto che tutto sia strumentalizzabile per qualche voto in più. La buona notizia – scrivono sulla pagina dell’evento - è che esiste un'alternativa. Ma dobbiamo attivarci, riprenderci le piazze e ribadire che nessun confronto politico sarà possibile se alcune condizioni democratiche non verranno assicurate”.

Sardine a Roma in piazza San Giovanni

Scartate le ipotesi di piazza del Popolo e Colosseo, la manifestazione delle Sardine a Roma si terrà a piazza San Giovanni: lo scenario che lo scorso ottobre fu del centrodestra. La sfida è lanciata.

"Ormai la destra sovranista e populista e i suoi rappresentanti hanno alimentato i sentimenti più negativi: l'odio, la disuguaglianza, la volontà di limitare i diritti civili e le comunità più deboli. Ora, stretti come sardine, tanti e insieme diciamo Basta! È tempo di reagire a questo modo di fare politica che alimenta la cattiveria delle persone e che fonda il proprio messaggio principale sull'odio verso il prossimo".

“Roma non abbocca”, lo slogan più classico. Tra meno di tre settimane le sardine saranno in piazza: alla prova di Roma.