Sanità, pubblicati 50 nuovi concorsi

Sull’edizione numero 14 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 15 Febbraio sono stati pubblicati 50 nuovi concorsi per la stabilizzazione complessiva di ulteriori 165 unità nella sanità regionale. Nel dettaglio si tratta di 14 concorsi per la Asl Rm1, 2 per il San Camillo-Forlanini, 33 per la Asl di Latina e 1 per la Asl di Viterbo. Con queste ultime procedure concorsuali vengono superate le 1.500 unità di personale sanitario stabilizzate nel Lazio.

"Con la pubblicazione di questi nuovi concorsi – spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - continua la più grande stabilizzazione che il Lazio abbia mai intrapreso. E non ci fermiamo qui. I numeri dimostrano che nel Lazio la sanità ha cambiato radicalmente il proprio volto, ha migliorato performance e servizi sanitari offerti e finalmente ha stabilizzato la vita lavorativa di migliaia di persone: dottori, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno si prendono cura della salute dei cittadini".