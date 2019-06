Sanità privata, sindacati in commissione in Regione: "Impegno a intervenire, ma servono i fatti"

Le segreterie regionali di Cgil Cisl e Uil della Funzione pubblica questa mattina sono intervenute in audizione alla VII Commissione, Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare del Consiglio regionale. Al centro delle richieste ancora il rinnovo del contratto dei lavoratori della sanità privata accreditata del Lazio, fermo da 12 anni, per garantire “stesso salario e stessi diritti di quello firmato nel 2018 per la sanità pubblica”.

La commissione, fanno sapere ancora i sindacati, “ha rinnovato l’impegno a intervenire nei confronti di Aris e Aiop e in Conferenza Stato-Regioni”, ma soprattutto “si è impegnata a promuovere un protocollo di intesa regionale con sindacati e datori di lavoro, che estenda il contenuto dell’accordo del 2016. Contro il dumping contrattuale, chi non applica i contratti nazionali sarà sanzionato con il ritiro dell’accreditamento. E nel caso di crisi aziendali, la Regione si sostituirà al datore di lavoro nel pagamento degli stipendi”.

Si legge nella nota: “La priorità per tutelare i lavoratori e garantire la qualità dei servizi ai cittadini è superare il blocco del rinnovo del contratto della sanità privata che dura ormai da oltre 12 anni e sta mettendo in ginocchio famiglie e percorsi di cura” fanno sapere. “Abbiamo riassunto alla Commissione le richieste avanzate al tavolo nazionale, attualmente sospeso, che dovranno riconoscere un riallineamento economico ai tabellari del contratto della Sanità pubblica e una applicazione su tutto il territorio nazionale”.

La protesta prosegue: “Apprezziamo l’impegno della Commissione, ma non ci accontentiamo delle parole. La mobilitazione dei lavoratori andrà avanti fino alla firma del contratto. A partire da sabato prossimo quando anche la sanità privata sarà in piazza con tutti i colleghi dei servizi pubblici per la manifestazione nazionale”.