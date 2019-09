Sanità privata, i lavoratori del Lazio tornano in piazza: "Trattative interrotte per il rinnovo del contratto"

Il 6 settembre l'assemblea pubblica sotto le finestre del ministero della Salute. Poi lo sciopero nazionale previsto per il 20 settembre. Gli oltre 25mila lavoratori della sanità privata accreditata del Lazio tornano a far sentire la propria voce per veder rinnovato il contratto nazionale fermo a 2 anni fa. Dopo oltre un anno di mobilitazioni e scioperi, sia locali sia nazionali, le segreterie regionali dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno fatto sapere che le trattative con le parti datoriali si sono interrotte per l’ennesima volta di fronte all’indisponibilità di Aris e Aiop, rispettivamente rappresentanti della sanità privata religiosa e non, a versare le risorse necessarie per il rinnovo.

Si legge nella nota: "Lavoratori che da 12 anni, senza aumenti salariali e avanzamento di diritti, mandano avanti ogni giorno un terzo dei servizi alla salute del Lazio, in pochi, con eccesso di straordinari e turni massacranti. Sono infermieri, Oss, terapisti, amministrativi, tante professionalità su cui ricadono interamente gli oneri, come la formazione o gli obblighi assicurativi, ma che non hanno le stesse tutele e gli stessi diritti dei lavoratori pubblici, il cui contratto – anch’esso ormai scaduto - almeno nel precedente triennio era stato rinnovato".

"Andremo avanti fino allo sciopero nazionale, previsto per il 20 settembre" dichiarano i Segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Roma e Lazio Natale Di Cola, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini "e venerdì 6 settembre saremo sotto al Ministero della Salute con le lavoratrici e i lavoratori del Lazio. Una regione dove siamo in prima linea da tempo, e nella quale abbiamo già scioperato alla fine dello scorso anno, continuando a chiedere al presidente Zingaretti di farsi parte attiva nello sblocco delle trattative nazionali, oltre a intervenire per modificare, a livello regionale, le modalità di accreditamento, a favore di una maggiore trasparenza e controllo dei bilanci e delle dotazioni organiche che, così come previsto dalla legge regionale di stabilità per l’anno 2019, devono prevedere che il personale sia alle dirette dipendenze delle strutture sanitarie evitando esternalizzazioni o contratti a partita iva. Sono risorse pubbliche, il privato svolge un servizio pubblico e fa profitti, spesso milionari, con esso: è impensabile che si neghi la dignità e il rispetto di chi materialmente consente l’erogazione dei servizi”.

In piazza (dalle 10, Lungotevere Ripa, 1), nei giorni in cui si definirà un nuovo Governo, saranno presenti anche i segretari nazionali delle categorie del pubblico impiego di Cgil Cisl e Uil Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli e Michelangelo Librandi. “Dal precedente Governo e dal lavoro fatto in Conferenza Stato Regioni abbiamo registrato disponibilità all’ascolto ma è arrivata solo l’assunzione di impegni. Ora è fondamentale che si intervenga con tutti gli strumenti possibili per sbloccare e invertire quel rapporto di forza che le imprese continuano a esercitare, così come è importante proseguire, nel Lazio, nella diversa regolamentazione degli accreditamenti, dopo che con la precedente legge di bilancio regionale si è stabilito, come requisito minimo, l’applicazione del Ccnl di riferimento, come argine al precariato e alle più diverse forme di collaborazione, che hanno reso ancor più eterogeneo e frastagliato il quadro del lavoro nel settore. Si tratta di servizi pubblici, e come tali devono essere garantiti e resi universali".