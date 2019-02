Tifosi violenti e "nuovi barbari", Salvini apre a Raggi: "Pronto a discutere con lei di sicurezza"

"Sono pronto e disponibile ad approfondire i temi sollevati dal sindaco Virginia Raggi, che spero di incontrare presto al Viminale". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accoglie la richiesta arrivata dal Campidoglio proprio su uno dei suoi temi forti: la sicurezza cittadina, in particolare durante le manifestazioni sportive.

Dalla sindaca l'appello per confezionare norme ad hoc "anti barbari", ovvero punitive dei tifosi violenti che devastano puntualmente la città. "I violenti non sono e non saranno tollerati, dentro e fuori gli stadi" commenta il responsabile del Viminale.

Dal ministero dell'Interno colgono l'occasione per ribadire l'attenzione per la sicurezza in generale nelle grandi citta' come nei piccoli centri. A Roma, ad esempio, sono arrivati 500mila euro nel 2018 e arriveranno 9 milioni nel 2019/2020: sono fondi ad hoc per permettere al Comune di finanziare misure per la sicurezza urbana. Non solo. Pochi giorni fa è stato disposto l'arrivo di 39 militari in più nella Capitale.