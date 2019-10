Matteo Salvini attacca ancora: "Raggi per Roma come una calamità naturale"

Topi, gabbiani, segnaletica sbiadita e incidenti stradali con pedoni uccisi. Matteo Salvini riparte all'attacco con l'elenco di "disastri" combinati da Virginia Raggi. Una bordata quotidiana ormai da settimane, con nel mezzo un sit in per chiedere le dimissioni della sindaca. Le frasi sono sempre le stesse, che sia in televisione o in qualche sopralluogo lontano dai riflettori. "Roma è il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Se nelle tv e sui giornali stranieri si vede che a Roma girano topi e gabbiani che sembrano mostri preistorici, perdiamo posti di lavoro, turismo, business e quattrini" attacca intervistato a Tgcom24. E ancora: "Virginia Raggi non sa fare il suo mestiere, sarai brava a fare altro ma fatti da parte parchè Roma e i romani meritano di meglio, non la calamità naturale che, politicamente, ti sei dimostrata".

Stavolta però qualcuno dal parlamento difende la sindaca. Francesco Silvestri, deputato del M5S, interviene ai microfoni di Radio Cusano Campus e la replica alle continue bordate del leader della Lega. "Non ci dà fastidio Salvini, noi siamo molto concentrati sul lavoro, non do importanza a quello che fa Salvini. Salvini mentre raccoglie firme dovrebbe spiegare come mai aveva fatto una promessa ai romani sul piano della sicurezza, come l'aumento del numero degli agenti, e poi non è arrivato assolutamente nulla di quanto. Lui su Roma poteva influire in una maniera sola e l'ha fallita. Se questo e' il biglietto da visita di Salvini per i romani in bocca al lupo. Non abbiamo il tempo per dare retta a Salvini".