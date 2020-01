Salvini perde l'Emilia Romagna ma rilancia sulla Capitale: "A lavoro su elezioni di Roma"

In Emilia Romagna Salvini non passa. Ma si consola pianificano le prossime sfide elettorali. In elenco, certo tra le rilevanti, c'è anche l'Urbe. "Ci sono elezioni comunali importanti tra un anno e mezzo, due su tutte: Roma e Milano". Il leader della Lega lo ricorda durante la conferenza stampa post voto delle regionali: un trionfo in Calabria, uno stonfo nella roccaforte rossa che rimane inespugnata.

Ma il Capitano almeno a parole tira dritto, sempre a parole si accontenta di aver più che toccato palla in Emilia Romagna, diventata una regione "contendibile" alla sinistra, ed elenca i prossimi appuntamenti. Ci sono le regionali in Puglia, Campania e Toscana. E c'è la Città eterna. Roma, nei sogni del Carroccio, è assolutamente da conquistare, partita difficile ma allo stato attuale possibile. E qui Salvini ha già speso diverse energie nell'ultimo anno, tutte finalizzate a costruire la squadra.

Non dimentichiamo che la Lega a Roma non ha una classe dirigente. E a parte qualche nome più noto, vedi Claudio Durigon, ex sottosegretario al Lavoro del governo gialloverde, oggi coordinatore a livello cittadino, i volti spendibili, con un consenso sul territorio, sono davvero pochi. Un'infornata di nuovi consiglieri nei municipi, per lo più migrati da Fratelli d'Italia, è arrivata già all'indomani del voto alle politiche del 4 marzo 2018. Da qui poi l'emorragia non si è più fermata.

L'ultimo nome strappato, stavolta a Forza Italia in Campidoglio, è quello di Davide Bordoni. In parallelo è partita la nomina di una schiera di coordinatori municipali, impegnatissimi in continue riunioni e incontri per definire le linee d'azione, e altrettanti responsabili di diversi dipartimenti divisi per area tematica, chiamati a raccolta per buttare giù almeno una bozza di programma di governo, credibile, per la città. Sconosciuti per lo più, giovani e non così esperti come richiede una partita complicata come Roma.

Salvini lo sa e ci mette la faccia. Lo ricordiamo questo autunno in una serie di blitz, più o meno a sorpresa, nei quartieri della Roma periferica. Ostia, Tor Pignattara, Rocca Cencia all'impianto Tmb di Ama, stadio Flaminio, sempre accompagnato dal capogruppo capitolino Maurizio Politi, che qualcuno addirittura dà tra i papabili candidati sindaco. Già, la questione dei nomi è ancora prematura. Anche se il Capitano promette su di accelarare, anche su questo. "Stiamo già ragionando per farci trovare pronti con candidati, squadre, progetti e idee - ha detto - perchè per quello che ci riguarda il lavoro è continuo e quindi venerdì ci sarà un consiglio della Lega per guardare avanti e organizzarci al meglio". Intanto, chiusi i capitoli Emilia Romagna e Calabria, è la promessa, si tornerà per le strade romane, con nuovi blitz già in calendario.