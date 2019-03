Salvini-Raggi, prove d'intesa: Daspo e fondo risarcimenti per turisti barbari e tifosi violenti

Faccia a faccia al Viminale tra la sindaca Raggi e il ministro Salvini. Questo pomeriggio i due si sono incontrati per discutere di provvedimenti per proteggere la Capitale e le sue bellezze artistiche da vandali e incivili.

Dai turisti "barbari" ai tifosi violenti. E' una battaglia che impegna la sindaca da tempo, con richieste di interventi e strumenti normativi nuovi rivolte al leader di governo responsabile della pubblica sicurezza.

"Possibili soluzioni sono al vaglio degli uffici - fanno sapere Viminale e Campidoglio in una nota congiunta - tra le ipotesi, l’obbligo del pagamento immediato delle sanzioni e un ancora più efficace Daspo per allontanare i cosiddetti barbari". Altra idea allo studio, "sollecitare la Uefa per istituire un fondo per risarcire i danni causati dagli ultras stranieri in trasferta".

Insomma, il tema è sul tavolo e i due rappresentanti istituzionali promettono di trovare soluzioni a stretto giro. Già nei prossimi giorni, ci saranno contatti "per mettere a fuoco gli strumenti normativi più efficaci".