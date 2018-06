Salvini difende Raggi: "Roma è in difficoltà, ma la colpa non è della giunta M5s"

"Roma è una citta stupenda e in difficoltà ma non per la giunta attuale. L'immondizia per strada c'era anche prima, anche le buche...". Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, ospite di Otto e Mezzo, cambia tono. Con il varo del nuovo governo gialloverde, il tempo degli attacchi a Virginia Raggi è finito.

"Io sono residente a Milano" premette a chi gli chiede se Roma è amministrata bene o no. "Certo si può fare meglio" osserva con necessario realismo, ma si allinea al leit motiv grillino: "Non è che chi c'era prima della Raggi abbia fatto miracoli". Insomma, "non è tutta colpa sua. Io organizzerei Roma in maniera diversa. Per esempio Ostia si sente comune diverso".

D'altronde che l'aria fosse cambiata era già chiaro nei giorni concitati del famoso "contratto di governo". Salvini era finito al centro delle polemiche in rete per aver negato la presenza di buche sulle strade della Capitale, tra le maggiori criticità che l'amministrazione Raggi si sta trovando ad affrontare in questi mesi: "Almeno nelle strade che ho percorso io, non le ho viste".