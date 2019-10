Salvini: "Raggi ci ha fatto pagare 9mila euro per pulire piazza San Giovanni"

"Ieri il sindaco di Roma, Virginia Raggi e il Comune di Roma ci hanno fatto pagare per pulire Piazza San Giovanni 9 mila euro e ci hanno mandato bidoni per la raccolta differenziata. Forse è stata l'unica piazza in cui si è fatta la raccolta differenziata a Roma. Noi l'abbiamo fatta, siamo persone educate".

Così a Todi il leader della Lega Matteo Salvini rilancia la polemica contro Roma e la sua amministrazione a Cinque Stelle. Il riferimento è alle pulizie di piazza San Giovanni, dove sabato 19 ottobre si sono riuniti i manifestanti di Lega e centrodestra contro il governo M5s-Pd ma anche contro la sindaca Raggi. A polemizzare sulle condizioni della piazza al termine del raduno, proprio esponenti Cinque Stelle con video e foto fatti circolare sul web, alle quali i leghisti hanno prontamente risposto.

"Io credo che se potessero rispondere alcuni psicologi direbbero che probabilmente è ossessionato" ha invece replicato ieri Raggi su Rai Uno. "Quando sento Salvini parlare di dimissioni le rispedirei al mittente: 'dimettiti tu'. Poi penso anche 'dimettersi da cosa?' Perchè è una persona che, per quanto mi riguarda, non ha mai lavorato, in 26 anni lui ha cambiato poltrone. E' un gran chiacchierone, ma fa pochi fatti".