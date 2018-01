Salvini ci ripensa: "Pentito di aver consigliato Raggi al ballottaggio"

"In caso di ballottaggio voterei la Raggi". Si era lasciato andare, Matteo Salvini quando a pochi giorni dalle elezioni comunali, nel maggio 2016, Lucia Annunziata gli aveva chiesto cosa avrebbe cosigliato ai suoi elettori in caso di ballottaggio tra Roberto Giachetti e la candidata del Movimento cinque stelle. "Un uomo del Pd non lo voto nemmeno sotto tortura per cui al ballottaggio Giachetti-Raggi voterei la Raggi" aveva affermato.

A distanza di quasi due anni, il segretario della Lega Nord ci ripensa. "Vengo ogni settimana a Roma e mi piange il cuore" ha detto a Rtl 102.5. "Come Venezia e Firenze è una delle città più belle d'Italia ed è ridotta malissimo. Mi sono pentito di aver consigliato di votare la Raggi quando mi chiedevano consigli per strada, non pensavo che potessero fare peggio del Pd".