Salvini lancia la sfida per il Campidoglio: "Chiara l'idea di come migliorare Roma. Sì ad Ostia comune"

"La sfida per Roma parte dai riscaldamenti". Con una battuta il leader della Lega Matteo Salvini il suo tour ad Ostia, il secondo in pochi mesi. Dopo il blitz dello scorso novembre, sono ancora le case popolari al centro della visita. Salvini ha camminato tra i palazzi di via Vasco De Gama a Ostia incontrando i residenti, da mesi senza riscaldamenti.

"Ci sono 280mila abitanti in questo territorio e in Campidoglio c'è gente che non sa manco dov'è Ostia". Una distanza colmabile solo con l'addio al comune di Roma secondo Salvini che risponde a chi gli domanda se non sia ora che Ostia diventi un comune autonomo, una eventualità che già aveva caldeggiato in passato: "Io sono autonomista sempre comunque".

"Dall'ultima volta che sono venuto qui non è cambiato nulla. Cornicioni che cadono, voragini nei marciapiedi, da due mesi centinaia di famiglie senza riscaldamento, siamo alla follia. Non è che veniamo a fare due passi - spiega- ascoltiamo, costruiamo e ci prepariamo. Ogni volta raccogliamo segnalazioni e scriviamo a tutti: comune, assessori, regione, municipi. Dall'ultima volta hanno fatto le strisce pedonali e ridato la mensa ai bimbi. Devo venire una volta al mese allora...".

I cittadini gli si affacciano, gli chiedono selfie e lo chiamano "Matteo", sperando in un suo "aiuto". Tra una palazzina e l'altra di via Vasco de Gama, lui lancia la sfida: "Continuo a ritenere che un comune come Ostia. È ora dell'autonomia".

Ma non solo perché, l'obiettivo è più grande: è il Campidoglio. "Lo stadio Flaminio, Corviale, le discariche, Tor Bella Monaca, Torpignattara, la metro Barberini. L'idea di come migliorare la città mi è ben chiara, la gente ha fretta e voglia di votare". E se qualcuno prova a conoscere il nome del suo candidato, glissa: "Stiamo lavorando di squadra, serve una persona in gamba, libera dai ricatti". La sfida è lanciata: Salvini vuole Roma.

Il leader della Lega è tornato ad Ostia dopo l'ultima visita dello scorso novembre. Ad accompagnare il 'Capitano', la capogruppo del X Municipio Monica Picca ed i consiglieri comunali Maurizio Politi e Davide Bordoni. Con loro anche Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio: "Il tema delle case popolari agli aventi diritto non è per il Pd e Movimento 5 Stelle una priorità. E' questo il dato certo che viene confermato al seguito delle politiche che stanno attuando sia in Regione Lazio che al Comune di Roma. È un problema che va avanti fin da troppo tempo e non c'è più spazio per le promesse".