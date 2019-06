Arresto Madame Furto, Salvini choc: "Sia messa in condizione di non avere più figli"

Alle cronache romane è nota come "Madame Furto". Lei è una borseggiatrice di 43 anni e, nonostante lo scorso 30 maggio fosse stata portata in carcere per scontare una pena definitiva di 25 anni di reclusione, è tornata nuovamente all'opera con tre complici dopo aver ottenuto il beneficio del differimento di pena in quanto in stato di gravidanza.

Nuovamente in azione e nuovamente arrestata dopo aver borseggiato con tre complice una disabile in carrozzella alla stazione Flaminio della metro, la notizia ha trovato il commento choc del ministro dell'Interno Matteo Salvini che postando la notizia del suo ennesimo arresto sui propri profili social scrive: "Questa maledetta ladra in carcere per trent’anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto".

Parole choc quelle del Vice Premier della Lega che hanno trovato il commento di Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio che su facebook risponde a Salvini: "Quindi il nostro Ministro dell'Interno propone la sterilizzazione della donna e la sottrazione di tutti i suoi figli. Pratiche già utilizzate decenni fa in altri Paesi e che sembravano relegate definitivamente al tragico passato".

Una situazione quello dello stato di gravidanza di alcune note borseggiatrici che a Roma, ed anche nel resto d'Italia, riguarda anche altre manolesta, come un'altra "Madame Borseggio", che lavora sempre nella Città Eterna, arrestata sempre dai carabinieri mentre derubava una turista su un bus della linea 87 in transito su via del Teatro Marcello. Anche lei, come la celeberrima Madame Furto, all'opera incinta ma con l'aggiunta del figlio di sei mesi nel marsupio.