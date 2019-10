Salvini e la Lega in Campidoglio: "Raggi dimettiti, non sei capace"

"Raggi dimettiti", "Raggi a casa", e ancora "andate a lavorare" e "buffoni" rivolto ai consiglieri del M5s che nel frattempo, a sfottò, brindavano con mojito fatti di acqua e foglie di menta. Una mattinata animata quella davanti all'ingresso di palazzo Senatorio. La Lega romana è scesa in piazza con un sit in che di fatto ha lanciato l'opa di Matteo Salvini sul Campidoglio grillino. Una chiamata alle armi che ha trovato risposta nei consiglieri e coordinatori del Carroccio (pochi i semplici cittadini, elettori, tra i manifestanti) tutti presenti con cartelli e striscioni per accogliere il leader, arrivato alle 11 e letteralmente assediato dalle telecamere.

"Io ricordo che al ballottaggio del 2016 dissi ai romani 'piuttosto che votare il Pd provate con i 5 Stelle', ecco mi sono pentito" ha detto ai cronisti. "Dopo tre anni è un danno evidente e quindi rimangono solo le sue dimissioni così che i cittadini di Roma possano scegliersi un sindaco finalmente all'altezza". Ci sono già nomi in circolazione? "Abbiamo decine di uomini e donne nei quartieri che farebbe il sindaco meglio di lei. Ora la priorità è ripulire la città e liberare il Campidoglio, poi avremo modo di scegliere".

E in parallelo all'arringa con megafono di Salvini, in mezzo ai suoi rappresentanti del territorio, si sono fatti sentire anche i Cinque Stelle con una sorta di contromanifestazione. Alcuni consiglieri comunali e rappresentanti dell'amministrazione di Roma, come il capogruppo Giuliano Pacetti, si sono presentati all'ingresso di Palazzo Senatorio, sulla scalinata Sisto IV, con un vassoio pieno di bicchieri di mojito e hanno brindato, alzando poi i calici verso il leader leghista. In seguito i pentastellati hanno alzato anche alcuni cartelli con le scritte 'Dal mojito al black russianè un sorso' o 'Salvini Roma non ti vuole'.