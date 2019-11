"Salvini chiacchierone": Raggi sfotte il leader della Lega tutto solo in Campidoglio

Che avrebbe fatto "due passi in Campidoglio" Matteo Salvini lo aveva annunciato nel comizio di Civitavecchia dove era arrivato per dare solidarietà al comune portuale e al sindaco Ernesto Tedesco schierato contro la decisione di Virginia Raggi di conferire nella discarica della sua città mille tonnellate al dì in più di rifiuti provenienti da Roma.

Salvini da solo in Campidoglio, Raggi: "Chiacchierone solitario"

E così il leader della Lega ha fatto. Ieri si è presentato sulla scalinata che conduce in piazza del Campidoglio, completamente solo. Smartphone in mano per una breve diretta, con il Marco Aurelio alle spalle e prima con un gabbiano.

Sorpreso dalla Sindaca che sul proprio profilo Twitter ha postato il video che ritrae Salvini nella sua solitaria diretta social. "Matteo Salvini basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece... si ritrova a parlare da solo...#SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma" - ha scritto Virginia Raggi.

Il blitz di Salvini in Campidoglio

"Siamo qua per commentare per qualche minuto con voi quello che accade, siamo a due passi dal Campidoglio per commentare la totale incapacità nell'emergenza rifiuti incombente su Roma e sul Lazio. Trentaquattro sindaci delle province di diverso colore politico hanno scritto alla sindaca Raggi per dirgli 'la monnezza tua te la tieni tu'. Sono vicino ai cittadini di tutte le province di Roma e del Lazio che subiscono la totale assenza della sindaca Raggi e di Zingaretti" - ha detto Salvini lanciando l'appuntamento della Lega che presenterà le proprie proposte per Roma.