Buche a Roma, Matteo Salvini: "Io non ne ho viste". E sul leader scoppia la polemica

Per Matteo Salvini, leader della Lega, a Roma "non ci sono buche, o almeno non da dove parlo io". L'ha detto oggi durante una diretta Facebook. Parole che fanno discutere, sia nel merito (le strade di Roma non sono esattamente in buone condizioni e il dato è oggettivo) sia per il loro valore politico alla luce del nuovo governo giallo-verde che si va formando. Una solidarietà tra le righe al Campidoglio di Virginia Raggi? La lettura è quanto meno legittima. Anche perché, fino a due mesi fa, scriveva sempre su Facebook dopo l'apertura di una voragine sulla circonvallazione Gianicolense: "Buche a 5 stelle a Roma".

Nel frattempo però il quadro politico è cambiato. Inevitabile la polemica seguito alle parole del leader del Carroccio. "Salvini a spasso per Roma non vede le buche. E proprio vero che chi si accosta al M5S diventa come le tre scimmiette non vede, non sente, non parla delle cose che non gli convengono. Salvini apri gli occhi altrimenti ci caschi nelle buche come i poveri romani". Così in un tweet, riferisce una nota, Marco Palumbo consigliere capitolino Pd.

"Il leader della Lega (già Lega Nord - Roma Ladrona, Padania Libera) cambia idea. La Capitale è un'isola di buon governo. Apprendiamo con sincero sconcerto che il futuro junior partner nella coalizione di Governo con i 5 Stelle ha preso a pesci in faccia milioni di romani asserendo candidamente in una diretta Facebook che a Roma 'non ci sono buche' per poi aggiungere, con la coda di paglia, 'almeno dove sto io'. Dove stava Salvini, ci chiediamo. In un parco alberato?". Lo dichiara Cristiano Davoli, presidente dell'associazione Tappami. "Per noi è semplicemente incredibile che il desiderio di ingraziarsi i neo alleati porti ad un'affermazione così goffa e smaccatamente offensiva per tutti i cittadini di Roma".