Incendio bus via del Tritone, Matteo Salvini: "Raggi si dia una svegliata"

"In Campidoglio si diano una svegliata". Matteo Salvini, leader del Carroccio, passeggia per via del Tritone e commenta all'agenzia stampa La Presse l'esplosione che ieri ha provocato l'incendio sul bus 63. "Un incidente ogni tanto può capitare, ma non certo di questa portata. Abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare per capire cosa sia accaduto. Certo se i mezzi hanno 12 anni d'età si capisce bene".

Anche la sindaca Raggi è tornata sulla questione. "Io sono pronta ad assumermi le mie responsabilità, e me le sto già prendendo. Ma credo se la debbano prendere anche i capaci di prima che ci hanno lasciato l'azienda a pezzi. Parlo sia dei dirigenti dell'azienda che della politica che li ha sostenuti".

E ancora su quanto fatto dall'amministrazione grillina aggiunge: "Abbiamo avviato un'indagine per capire quello che è accaduto - ha chiarito - di certo abbiamo trovato un parco mezzi con un'età media tra i 11 e i 13 anni. Abbiamo messo in strada subito 200 mezzi e impegnato 167 milioni per comprare 600 nuovi autobus che arriveranno in tre anni. Stiamo facendo tutto il possibile per cercare di recuperare terreno. Parliamo di una società con 1,3 miliardi di debiti, un parco mezzi in queste condizioni, con Parentopoli che ha aggravato i conti dell'azienda, e che faceva gare con cui si acquistavano pezzi di ricambio al doppio dei prezzi di mercato".