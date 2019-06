Salva Roma, Raggi al governo: "Preferiscono avvantaggiare le banche, la nostra pazienza è finita"

"Se preferiscono continuare a salvare le casse delle banche invece che difendere i risparmi dei romani e degli italiani lo dicano subito". E' una caustica Virginia Raggi quella che commenta ai cronisti l'empasse sul Salva Roma. Il provvedimento, fortemente voluto dalla giunta M5s con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, dovrebbe assicurare un salvagente alla casse della Capitale tramite l'accollo di una parte del debito storico del Comune allo Stato. Rischia però di non passare nel decreto Crescita in discussione in queste ore ai tavoli delle Commissioni Bilancio e Finanze, primo banco di prova per la tenuta del governo giallo verde.

E' il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad aver frenato fin da subito la formulazione voluta dai pentastellati, facendo passare a fine aprile in Consiglio dei ministri, con l'eliminazione di cinque commi, una nuova versione del provvedimento che chiuderebbe sì la gestione commissariale del debito ma spostandolo sul Campidoglio anziché su palazzo Chigi.

Più che Salva Roma, un "affonda Roma" quindi, che secondo gli allarmi lanciati dallo stesso assessore al Bilancio della giunta Gianni Lemmetti, metterebbe a rischio default i conti di palazzo Senatorio. E se inizialmente la speranza era di tornare all'originale tramite emendamenti da votare in Parlamento, ora che il Movimento Cinque Stelle, uscito indebolito dalle elezioni europee, ha evidentemente perso potere contrattuale nel braccio di ferro con l'alleato di maggioranza, l'ipotesi più quotata è che la norma venga direttamente stralciata.

Da qui la sferzata della sindaca, con un messaggio rivolto non solo a Salvini ma anche, tra le righe, ai vertici del M5s, sempre più in rotta con la prima cittadina grillina. Che non le manda a dire: "La nostra pazienza è finita".