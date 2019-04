Spazi per funerali di ogni religione: il Consiglio vota per istituire le "sale del commiato"

Nasceranno a Roma le 'Sale del commiato', luoghi in cui i cittadini appartenenti a religioni che non hanno a disposizione strutture di riferimento potranno svolgere i riti funebri per i propri cari. L'Assemblea capitolina ha approvato con 26 favorevoli e 3 contrari (Fdi) la mozione 83/2019 a prima firma della consigliera del M5S, Gemma Guerrini, che impegna la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la Giunta affinchè vengano individuate in ogni municipio degli spazi da dedicare a diverse convinzioni filosofiche o confessioni religiose.

Come spiegato in Aula da Guerrini, "la mozione si rivolge ai municipi invitandoli a trovare dei luoghi, delle stanze in cui persone e cittadini professanti idee filosofiche o religioni che non abbiano dei luoghi di rappresentanza o da poter adibire a tale scopo, per celebrare rituali di commiato per i loro cari defunti. E' un gesto di civiltà che si deve a tutti coloro che fanno parte della comunità cittadina e che devono avere la possibilità di salutare i propri cari vicinanze delle loro abitazioni o dei luoghi dove hanno vissuto, per rinsaldare quei legami sociali che sono cosi' importanti. Inoltre - ha concluso la consigliera pentastellata - questa mozione rappresenta un gesto di accoglienza dell'amministrazione capitolina e di quelle municipali nei confronti di persone che magari vengono da altri Paesi".

Per il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, il cui gruppo ha espresso voto contrario, si tratta di una mozione che "ha solo carattere ideologico. Chiediamo che la maggioranza si renda conto della situazione: si chiede di trovare delle Sale di commiato ai municipi quando ci sono i cimiteri della Capitale che stanno letteralmente chiudendo, a partire dal Laurentino che non ha più spazi".

(Fonte Agenzia Dire)