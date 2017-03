Sulla Salaria limite di velocità a 30 km/h: colpa dell'asfalto dissestato

"Operazione #stradenuove altro che rattoppi", così parlò la sindaca Virginia Raggi venerdì tramite il proprio profilo facebook. Nel frattempo però, in attesa di dettagli e delle gare, sulle strade di Roma è meglio rallentare. Così, dopo la Colombo, anche sulla Salaria entra in vigore una determina dirigenziale firmata dal comandante del III gruppo Nomentano Ugo Esposito. La determina prevede l'abbassamento dei limiti di velocità sulla Salaria a 30 km/h, nel tratto che va dal raccordo a via dei Prati Fiscali.

Nella determina si legge che "dal sopralluogo efettuato dai tecnici del dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione urbana si è riscontrato che la via Salaria presenta in entrambe le direttrici di marcia, vari punti di ammaloramento della pavimentazione nei quali sono presenti ormagli e ragnatelature che rendono pericoloso il transito dei veicoli a velocità sostenuta".

Lo stesso dipartimento, si legge sempre nella determina, spiega che "attualmente è attivo solo un appalto di pronto intervento riparativo operante su tutte le strade di Grande viabilità con il quale non è possibile eseguire un definitivo riprisino della pavimentazione stradale mediante rifacimento della superficie ammalorata".

Il provvedimento, firma a gennaio, sarà valido fino al 30 giugno 2017. Nel tratto indicato ha fatto la propria comparsa la necessaria segnaletica e i limiti sono quindi al momento attivi.

