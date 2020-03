Campidoglio, il Pd attacca Raggi: "Ha trasferito uffici del suo staff nella sala del Carroccio"

"Lo staff della comunicazione della sindaca Raggi si trasferisce nella Sala del Carroccio e adibisce ad uffici una sala storica e tutelata. È come se nel Tabularium venusse collocata la segreteria della sindaca". Lo dichiara in una nota il consigliere Pd, presidente della commissione Trasparenza, Marco Palumbo, attaccando la prima cittadina per il trasferimento dei suoi uffici (causa lavori di ristrutturazione nei locali normalmente adibiti allo staff) nella storica sala di palazzo Senatorio.

Palumbo ricorda l'importanza storica dell'aula, che prende il nome dalla grande iscrizione in versi in caratteri gotici realizzata in memoria dell'invio ai romani - come trofeo di guerra e monito - dei resti del Carroccio strappato da Federico II di Svevia ai milanesi nella battaglia di Cortenuova (1237). "Non è una sala utilizzabile per attività d'ufficio" prosegue Palumbo.

"È una barbarie culturale". Da qui la richiesta: "Raggi provveda a far rimuovere il mobilio e gli arredi che da oggi sono stati collocati al Carroccio. Sulla questione mi farò carico di sentire anche le sovrintendenze competenti". E ancora: "Non escludo di convocare una apposita seduta di Commissione per raccogliere dalla Giunta le motivazioni e le carte che la autorizzano ad adibire al proprio uso esclusivo una stanza solitamente lasciata alla disponibilità dei gruppi consiliari per le esigenze connesse al lavoro dell’Assemblea capitolina".