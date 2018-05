Primo Maggio, piazza San Silvestro: sit in di Ugl contro 'morti bianche'

Una piazza del centro di Roma con milleventinove sagome umane bianche per ricordare le morti sul lavoro, "un fenomeno che continua silenziosamente nel suo orribile cammino. Nel 2017 sono stati 1029 i decessi sul posto di lavoro. Un fenomeno in crescita, confermato dai dati del primo trimestre del 2018: 22 vittime in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".

È questo il tema scelto dal sindacato Ugl, in occasione della Festa del primo maggio, con l'iniziativa 'Lavorare per vivere', che si è tenuta in piazza San Silvestro.

"Con questa installazione si vuole ribadire il concetto che bisogna 'lavorare per vivere'. Le norme sulla sicurezza appresentano una condizione necessaria ma, a quanto pare, non sufficiente", ha detto Paolo Capone, segretario generale Ugl.