Flambus Atac, l'ipotesi sabotaggi fa infuriare i sindacati

L’inchiesta dei pm per sabotaggio, scattata dopo il flambus di via del Tritone, fa scattare l’ira dei sindacati. Tutto è partito da una serie di dati depositati in Procura dai vertici Atac. Numeri secondo i quali dal novembre del 2017, mese della firma dell’accordo sull’aumento della produttività, ci sarebbe stato un incremento di guasti.

I sindacati, però, non ci stanno. "Assistiamo a un nuovo attacco mediatico nei confronti dei lavoratori di Atac Spa, colpevoli addirittura di sabotare la flotta aziendale” tuona in una nota, la Filt Cgil di Roma e del Lazio. “Per l'ennesima volta si tenta, strumentalmente, di distogliere l'attenzione dalle vere responsabilità che hanno determinato e stanno determinando il fallimento dell'azienda”. I sabotatori, per la Cgil “non sono da ricercarsi tra chi ogni giorno mette in campo il massimo della propria professionalità per evitare il blocco del trasporto pubblico, ma tra chi ha determinato un concordato costruito sulla sabbia mettendo a rischio l'intero sistema della mobilità cittadina”.

“Non c’è alcun sabotaggio” replica anche Michele Frullo, dell’Unione sindacale di base. “È vero, nelle sabbiere dell’impianto frenante sono stati trovati ‘pezzi di legno e di plastica’. Ma i ritrovamenti sono stati fatti su un solo modello di tram, il Fiat della linea 8, che ha le sabbiere all’interno della vettura, all’altezza del punto di snodo, e vengono usate dai passeggeri come cestini dei rifiuti” continua la nota. “Niente è mai stato ritrovato nelle sabbiere degli altri modelli che servono il resto della rete tramviaria, perché sono posizionate sotto le vetture. Una manovra di sabotaggio ben strana, dunque. Il vero sabotatore in Atac è il tempo, che impietosamente colpisce vetture non più in grado di circolare”.

Attacca anche l’Orsa Tpl: “Da queste notizie sembrerebbe che l’idea che si sarebbero fatti i solerti dirigenti sul problema è quella che i bus andrebbero a fuoco non perché vecchi ed obsoleti, non perché scarseggiano i pezzi di ricambio, non perché gli organici delle officine della superficie sono in pesante ed annosa sofferenza, non perché ormai è manifesta la palese incapacità di una governance, ma perché nelle officine Atac i lavoratori avrebbero deciso di sabotare i mezzi che gli assicurano lo stipendio. Siamo alla pazzia”. Continua la nota: “Il problema è che notizie come queste vanno ad innestarsi in un clima rovente dovuto alla campagna di criminalizzazione dei dipendenti Atac che serve a coprire altre responsabilità”.