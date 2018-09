Ryder Cup 2022, Zingaretti: "Il torneo di golf porterà migliaia di appassionati a Roma"

La Ryder Cup 2022 "attirerà migliaia appassionati da tutto il mondo a Roma e Lazio". Ne è sicuro il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ieri si trovava a Parigi, dove è in corso la competizione di golf più famosa al mondo. "Stiamo lavorando affinché questa manifestazione sportiva, un vero e proprio evento mondiale, abbia un grande successo anche nel Lazio", ha aggiunto.

Il torneo si disputerà tra 4 anni al Marco Simone Golf&Country Club. "Un progetto bellissimo, una grande kermesse di sport e turismo che attirerà migliaia di appassionati da tutto il mondo a Roma e nel Lazio. E che porterà tanta nuova occupazione per la sua organizzazione", ha sottolineato Zingaretti, concludendo: "Siamo al lavoro per fare questa vetrina per l’Italia motivo di orgoglio nazionale".