Romeo: "Pentito di aver presentato Marra al Movimento"

E' un Salvatore Romeo apparentemente sereno quello che, passeggiando spesa alla mano, risponde alle domande dell'inviato di Agorà. E' lui l'uomo del giorno nella vicenda Raggi, colui che viene accusato di aver portato Marra all'interno del partito di Grillo. Ed una delle domande è proprio su questo argomento

"Ho lavorato con Marra per tanto tempo", spiega Romeo. "Lui è stato il mio capo d dipartimento, aveva dei titoli, veniva dalla Guardia di Finanza. Da quello che sapevo, era una persona a posto. Le cose per cui oggi è accusato sono precedenti al nostro rapporto di conoscenza, dunque non ne sapevo nulla ne' le immaginavo". Romeo ha poi aggiunto: "Ho conosciuto Marra nel 2013 e ho lavorato con lui bene per un periodo, producendo qualche risultato. In ragione di questo rapporto fiduciario, l'ho presentato a vari esponenti del Movimento 5 stelle". E' pentito di averlo fatto? "Pentito è un eufemismo...".

Sulle polizze Romeo spiega che si tratta di "forme di investimento, non eccessivamente rischiose, più o meno remunerative" e smentisce l'ipotesi, apparsa su alcuni mezzi di informazione, che le polizze fossero una forma di finanziamento politico: "Non c'è nessun indizio su questa cosa".

E sulla rappresentazione che vuole lui e Marra intenti a preparare l'assalto alla città aggiunge: "Ci stavamo preparando per governare la città, se avessimo vinto le elezioni. Non era un progetto mio, di Marra e della Raggi. Era un progetto comune di una squadra, capitana da Virginia Raggi".