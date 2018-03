Romapedala2018, manca l'autorizzazione all'evento: ciclisti pronti a trattare

L'autorizzazione alla manifestazione Romapedala2018 non è ancora arrivata. Via dei Fori Imperiali, il 15 aprile, continua a non essere la sede dell'evento proposto al Campidoglio da Salvaiciclisti di Roma. Dall'assessorato allo Sport, trapela però l'intenzione di vagliare un'alternativa.

La disponibilità del Campidoglio

"La variazione di data, luogo o modalità di svolgimento dell’evento – ha scritto l'assessore Frongia in un commento pubblicato su facebook - è l’alternativa che l’Amministrazione può proporre proprio al fine di tutelare il diritto di tutti allo svolgimento di manifestazioni sul territorio". Manca un atto ufficiale, ma dopo l'articolo pubblicato il 7 marzo da Romatoday si registrano delle novità. Salvaiciclisti sta cercando di non abbandonare la strada del dialogo con Roma Capitale.

La richiesta di patrocinio

"L'ultimo atto che abbiamo ottenuto dal Campidoglio è il preavviso di rigetto – spiega Sabrina Grisoli, presidente di Salvaiciclisti Roma – a quella comunicazione abbiamo risposto scrivendo che, a nostro giudizio, il rigetto è immotivato ed abbiamo anche inoltrato una richiesta di patrocinio all'assessorato alla Mobilità". La richiesta, spiegano gli attivisti, "è stata trasmessa per competenza all'assessora Linda Meleo". Cosa che non implica un'accettazione, come non rappresenta neppure un rifiuto. C'è dell'altro.

Una proposta senza feedback

Tra le fila di Salvaiciclisti ti ha cominciato a trapelare un relativo ottimismo. Stante l'impossibilità di spostare la sede della manifestazione, perchè questo comporterebbe da parte dell'associazione l'elaborazione di un nuovo ed oneroso piano di evacuazione, si punta a modicare la modalità scelta per realizzare l'evento. Il giorno 8 marzo "abbiamo scritto all'amministrazione, comunicando la nostra disponibilità a ridurre l'orario individuato per la manifestazione – spiega Sabrina Grisoli – ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta". Nella serata dal Campidoglio non arrivano altre comunicazioni. Romapedala2018 continua a non essere autorizzata. Anche se, la trattativa, potrebbe non essersi ancora conclusa.