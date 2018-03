Accordo trovato: il 15 aprile in via dei Fori Imperiali va in scena Romapedala 2018

La trattativa è andata in porto. La manifestazione Romapedala 2018 si svolgerà regolarmente il 15 aprile in via dei Fori Imperiali. Era quella la sede e la data che l'associazione Salvaiciclisti di Roma aveva richiesto. Per riuscire ad ottenere l'autorizzazione dal Campidoglio, aveva anche presentato un piano di evacuazione, come previsto dalle attuali norme sulla sicurezza. Un impegno economicamente gravoso cui non era corrisposto, fino ad oggi, l'atteso via libera.

Il preavviso di rigetto

La fumata bianca è arrivata lunedì 12 marzo, sei giorni dopo un atto formale firmato dal Gabinetto del Sindaco. Un preavviso di rigetto motivato col fatto che "il giorno precedente (alla Romapedala2018) sono previsti molteplici eventi altamente impattanti come la Formula E, lo scatto fisso della FCI e le prime gare del Triathlon di Ostia". Data la coicidenza di appuntamenti nel fine settimana, l'Assessorato allo Sport alle Politiche Giovanili ed ai Grandi Eventi aveva espresso "il parere contrario allo svolgimento della manifestazione nella data richiesta".

L'accordo trovato

Da parte del Campidoglio però, la porta non si era definitivamente chiusa. E così "dopo un confronto diretto con l’Associazione Salvaiciclisti di Roma per trovare una soluzione che venisse incontro alle esigenze logistiche e di sicurezza prese in considerazione da Roma Capitale – ha fatto sapere l'Assessore Daniele Frongia – abbiamo raggiunto un accordo contenente le condizioni che possano permettere la realizzazione dell’evento. L’Associazione, dopo un contatto con l'Amministrazione, ha accettato di ridurre l’orario della manifestazione – ha spiegato l'assessore allo Sport di Roma Capitale – rendendone così possibile lo svolgimento secondo le norme di sicurezza".

Romapedala 2018

Accordo trovato quindi, rinunciando a svolgere la manifestazione in orario serale. Nel corso della giornata via dei Fori Imperiali, come auspicato dagli organizzatori, sarà dedicata alla mobilità sostenibile ed in particolare a quella ciclabile. Un evento pensato anche per le famiglie ed i bambini, con spettacoli, musica dal vico e stand informativi dove sarà possibile disegnare anche "la città dei sogni".

Eventi, legalità e polemiche

"Abbiamo a cuore tutte le manifestazioni sportive, a maggior ragione se rappresentative di un trasporto ecosostenibile come le biciclette – ha concluso la nota l'assessore allo Sport Daniele Frongia – cerchiamo però di permettere lo svolgimento delle stesse sempre nel rispetto della legalità e dell’incolumità della cittadinanza. Le polemiche sterili non servono a nulla, è bastato confrontarsi per trovare una soluzione".