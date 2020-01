Roma-Viterbo, 30 milioni di euro per le nuove tecnologie: “Riduciamo al minimo disservizi”

Un investimento complessivo di 30 milioni di euro: Rete Ferroviaria Italiana punta sulle nuove tecnologie di gestione del traffico ferroviario sulla linea Roma – Viterbo (FL3).

Nello specifico RFI ha rinnovato il sistema di controllo centralizzato del traffico (CTC) che consente di gestire da remoto la circolazione ferroviaria su tutta la linea.

Roma-Viterbo: 30milioni di euro per le nuove tecnologie

“Il nuovo sistema tecnologico – spiega l’azienda in una nota - permette di dirigere in modo più efficace il traffico ferroviario direttamente dalla Sala di Comando e Controllo di Roma Termini, garantendo un innalzamento degli standard di affidabilità e regolarità, una maggiore flessibilità nell'uso dei binari e, in caso di guasti, una riduzione al minimo dei disservizi”.

I nuovi apparati sono realizzati in fibra ottica, garantendo il regolare funzionamento anche in condizioni metereologiche avverse.

Da RFI ammodernamento della linea Roma-Viterbo

Un ulteriore ammodernamento della linea: “Negli ultimi anni – ricorda Rete Ferroviaria Italiana - i lavori hanno interessato anche l’infrastruttura, con il rinnovo di binari, traversine e sede ferroviaria, degli impianti di trazione elettrica e di sicurezza”.

Con l’investimento sulle nuove tecnologie di gestione del traffico ferroviario ecco dunque un nuovo tassello del programma di potenziamento tecnologico e infrastrutturale della Roma-Viterbo completato da RFI, “per offrire un servizio sempre più efficiente e performante”.