Roma Tpl, contratto in scadenza: si va verso la proroga di sei mesi

Il 10 maggio prossimo, giorno dell'ennesimo sciopero per Roma Tpl, per parte degli autisti del consorzio potrebbero scoccare i due mesi senza stipendio. Perché ad oggi, ancora una volta, le spettanze dei dipendenti della consorziata che svolge il servizio bus periferico della capitale, pari a circa il 20 per cento del servizio di trasporto pubblico totale, sono in ritardo. Secondo quanto appreso da Romatoday, solo i dipendenti di Roma Tpl hanno ricevuto un anticipo pari a circa l'80 per cento dello stipendio di marzo. Tutti gli altri sono ancora in attesa.

Dal dipartimento Mobilità fanno sapere che il Comune ha sempre pagato in anticipo quanto dovuto e di aver intimato al consorzio, attraverso comunicazioni scritte, la ripresa di un regolare pagamento degli stipendi. In assenza di certezze però, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti stanno mantenendo lo sciopero di 24 ore per il prossimo 10 maggio. Quel giorno saranno a rischio le 103 linee di bus di periferia gestite dal consorzio anche se gli utenti stanno già facendo i conti con la soppressione delle corse. Gli autisti denunciano la necessità di raggiungere il posto di lavoro con la macchina "per poter prendere servizio alle quattro di mattina o staccare all'una di notte. Come possiamo pagare la benzina e l'assicurazione se non percepiamo lo stipendio?".

Intanto, a maggio, dopo otto anni, scade il contratto tra Roma Tpl e Roma Capitale. Nonostante a febbraio fosse stata emanata una consultazione con oggetto "Affidamento della gestione della rete periferica di trasporto pubblico locale su gomma", il nuovo bando non è ancora pronto. Come fanno sapere dal dipartimento Mobilità, in attesa della nuova gara, si proseguirà con una proroga di sei mesi.