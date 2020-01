Roma Tpl, lavoratori senza stipendio: “Adesione sciopero al 90%, Comune ci ascolti”

“Adesione al 90%” per lo sciopero di Roma Tpl indetto per oggi lunedì 13 gennaio dal sindacato Usb Lavoro Privato.

A fermarsi, salvo che nelle fasce di garanzia, i bus delle linee periferiche: quelle appunto gestite dalle società di Roma Tpl e consorziate.

Alla base della mobilitazione “l’inadeguatezza dei privati – sostengono da Usb - nella gestione del servizio pubblico dei trasporti”.

Ci sono poi le motivazioni economiche e le condizioni di lavoro e sicurezza: “Ritardi nel pagamento degli stipendi, soldi sottratti allo stipendio ma mai versati ai fondi pensione integrativi, orari di lavoro che superano il tetto contrattuale, sanzioni pesantissime per chi segnala mezzi mal funzionanti” – denuncia il sindacato.

“I lavoratori sono esasperati e questo sembra non interessare alle istituzioni che ad oggi non hanno voluto risolvere i problemi che denunciamo da anni. L’unica certezza è che oggi i lavoratori delle società consorziate sono ancora senza stipendio. Cos’altro deve accadere in questa città, già al collasso per un trasporto pubblico in mano a privati senza scrupoli come il Consorzio Roma Tpl?”

Roma Tpl, il sindacato: “Senza garanzie nuove mobilitazioni”

Da qui l’appello al Comune. “L’assessore alla mobilità Pietro Calabrese, a cui abbiamo richiesto un incontro urgente, deve farsi carico di pagare direttamente gli stipendi, come previsto dalle normative vigenti e pretendere il rispetto del contratto di servizio e la corretta osservanza del Contratto collettivo di lavoro. Senza queste minime garanzie – si preparano dall’Usb - non potremo far altro che proseguire con la mobilitazione”.