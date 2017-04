La Roma del Sindaco Petroselli nell'archivio storico capitolino

Cresce il patrimonio dell'Archivio storico capitolino che ha la finalità di mettere a disposizione dei cittadini la storia della città conservando e mantenendo viva, attraverso documenti e materiali, la memoria di coloro che con il proprio lavoro hanno dato lustro alla Capitale.

E tra questi non poteva mancare l'eredità del Sindaco Luigi Petroselli, primo cittadino della Capitale dal '79 all'81 ricordato da tutti per l'impegno profuso per avvicinare culturalmente e fisicamente le periferie e le borgate al centro della città.

Aurelia Sergi Petroselli, ha deciso di donare il materiale fotografico e documentario prodotto da suo marito nel corso della sua attività di sindaco di Roma.

“Ringrazio a nome di tutti i romani Aurelia Sergi. Con questa preziosa donazione l’Archivio storico capitolino si arricchisce di un materiale unico. Fotografie, lettere, telegrammi, testimonianze e filmati che raccontano non solo il lavoro del sindaco Luigi Petroselli ma anche momenti della sua vita familiare. Un tesoro che permetterà di ricostruire e preservare la memoria storica della nostra città e dei suoi protagonisti più illustri come Luigi Petroselli, un uomo, un sindaco da cui trarre ispirazione sia per quel che riguarda le politiche, in particolare l’attenzione ai più deboli e alle periferie, sia per il legame forte che ha saputo stringere con i cittadini i cui interessi devono sempre essere il faro per l’amministrazione capitolina” - ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi.