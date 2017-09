Campidoglio, l'Aula: "Roma si candidi a sede dell'Unione per il Mediterraneo"

Roma 'capitale' del Mediterraneo. Con una mozione approvata all'unanimità, firmata dal Movimento cinque stelle e sottoscritta da Fdi-An e Fi, l'Assemblea capitolina impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a proporre la città di Roma come sede istituzionale per il segretariato permanente della Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

"Per Roma oggi è un'occasione di rilancio a livello internazionale" ha commentato il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. "Abbiamo appena votato all'unanimità, e per questo ringrazio la sensibilità delle opposizioni, la candidatura della nostra città quale sede istituzionale per il Segretariato permanente della Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, un'organizzazione internazionale che rappresenta un luogo unico di incontro di diversi parlamentari delle due sponde del Mediterraneo".

"Sono orgoglioso che Roma possa proporsi come città ideale per accogliere questo nuovo ufficio proprio per le peculiarità dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e per le tematiche trattate, di natura sociale, economica e politica, che rappresentano le sfide cruciali a cui l'Europa e i paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono chiamati a rispondere" aggiunge De Vito. "Roma non è solo geograficamente posizionata al centro del Mediterraneo, ma per la sua storia millenaria è stata al centro di scambi commerciali, sociali e culturali tra i popoli con cui è entrata in contatto nei secoli e custodisce un legame imprescindibile con il mare nostrum e con le civiltà più antiche che si affacciano su di esso. Roma è una città aperta, accogliente, disponibile al dialogo, Roma è una città universale dove tutte le religioni, le etnie e le culture possono trovare piena cittadinanza".

Ha aggiunto De Vito: "Questa è la vocazione della nostra città, questa è la sua prospettiva. Tra pochi giorni al Cairo la presidenza egiziana, sostenuta dai membri dell'Assemblea e dai nostri rappresentanti italiani, avrà l'onere e il dovere di compiere la scelta della città che ospiterà il Segretariato permanente". Con la mozione "che abbiamo votato ci auguriamo che Roma possa essere considerata il luogo più adatto per favorire e realizzare quel dialogo tra Europa e paesi del Mediterraneo che l'Assemblea parlamentare persegue. Il mio auspicio è che Roma riacquisti quella centralità rispetto alle questioni del Mediterraneo che le è propria e diventi un punto di riferimento strategico tra i paesi sulle sue sponde".