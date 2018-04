Roma al centro del Mediterraneo: è candidata ad ospitare segretariato dell'Assemblea UpM

Roma al centro delle istituzioni del Mediterraneo: il Parlamento italiano ha infatti deciso di presentare la candidatura della Capitale come sede del segretariato dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, l'istituzione che riunisce le delegazioni parlamentari dei Paesi euro-mediterranei per discutere di temi fondamentali quali politica, economia e diritti.

Assemblea dell'Unione per il Mediterraneo: l'Italia candida Roma

"Considerato il ruolo dell'Italia nello scenario mediterraneo, ci è sembrato doveroso avanzare la candidatura di Roma, proposta dal sindaco e rimasta precedentemente in sospeso" - ha annunciato via Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

Il parlamento che dialoga su ambiente, diritti e sviluppo

"L'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo è stata istituita nel 2003 per favorire un dialogo permanente tra le camere delle due sponde del Mediterraneo. È composta da 280 parlamentari che si occupano di diversi temi: dall'ambiente all'acqua e all'energia, dallo sviluppo sostenibile alla promozione della qualità della vita. Per essere più incisiva nel proporre ulteriori questioni rilevanti per i popoli dell'area - ha spiegato Fico - l'assemblea ha bisogno di un segretariato permanente".

Diversi i Paesi che hanno deciso di proporsi per ospitarlo, tra questi dunque anche l'Italia che ha avanzato la candidatura di Roma.

Roma al centro del Mediterraneo: la decisione il 28 aprile

"Grazie alla collaborazione con la presidente del Senato abbiamo in tempo utile avanzato la proposta vista la grande importanza che il Parlamento italiano ha da sempre attribuito a uno strumento fondamentale per consolidare i rapporti tra i Paesi del Mediterraneo" - ha concluso il presidente della Camera.

La decisione finale dovrebbe arrivare il 28 aprile: in quella data Roma saprà se sarà o meno al centro del Mediterraneo ospitando una nuova prestigiosa istituzione.