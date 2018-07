Roma scelta come sede dell'Assemblea del Mediterraneo, Raggi: "Vittoria di tutti"

Roma sede del Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo. Un luogo dove i rappresentanti dei Paesi che affacciano sul bacino potranno confrontarsi per definire politiche comuni e contribuire allo sviluppo dell'intera area. Di questa mattina la scelta, a Bruxelles, di istituire la sede nella Città Eterna. Il progetto, presentato il 30 marzo 2018 dal nostro parlamento, è stato promosso anche dall'aula Giulio Cesare.

"Una vittoria per Roma e per l'Italia che spinge il nostro Paese ad assumere sempre di più un ruolo da protagonista sullo scenario internazionale" ha commentato su Facebook la sindaca Raggi.

"Un luogo dove promuovere e consolidare i rapporti tra i Paesi appartenenti alle due sponde del Mediterraneo, valorizzare le potenzialità dell'area e, laddove necessario, superare ostacoli o affrontare crisi. Questo risultato importante per tutto il Paese è stato raggiunto grazie al lavoro dei rappresentanti della Camera, del Senato, del ministero degli Esteri, di Roma Capitale e del Parlamento europeo: è la dimostrazione che quando si fa squadra i risultati arrivano e anche di grande rilievo. Un merito che va condiviso e di cui andare orgogliosi".

Per la sindaca "assegnare a Roma e all'Italia la sede di questo organo internazionale è una scelta strategica importante che rappresenta un preciso impegno per il Parlamento italiano che vuole in questo modo dare un contributo concreto al consolidamento dell'Assemblea che agisce in un'area di grandi tensioni e che è cruciale per il futuro dell'intera regione".

Roma, infatti, prosegue Raggi, "per la sua storia millenaria che nel tempo l'ha vista sempre protagonista nelle vicende che si sono succedute sulle sponde del Mediterraneo, e per la posizione geografica, al centro dello stesso mare, si presta forse più di qualunque altra città a svolgere quel ruolo di ponte, di dialogo e di confronto tra i diversi Paesi che vi si affacciano".