“Roma per i migranti”: sarà distribuito nei municipi l’opuscolo che mira a favorire l’integrazione

Un opuscolo per superare le barriere invisibili che non facilitano l’integrazione. La Commissione capitolina per le Pari Opportunità ha predisposto un vademecum destinato alle persone migranti che arrivano nella Capitale.

Barriere invisibili

Ci sono informazioni che per i cittadini romani appaiono banali. Sapere come fare per ottenere un certificato anagrafico o dov’è situato l’ufficio postale, per chi abita nella Capitale, può apparire scontato. Non lo è invece per chi è da poco arrivato a Roma. E non disporre di queste semplici informazioni può rappresentare una prima barriera verso la propria inclusione.

Favorire l'integrazione

Per facilitare l’integrazione dei migranti, la Commissione Pari Opportunità ha avviato una sinergia con la Garante delle persone private della libertà per il Comune di Roma, dott.ssa Gabriella Stramaccioni, l’Osservatorio Interreligioso contro le violenze sulle donne, l’AICEM e il Direttore Scientifico dell'Istituto Dermatologico San Gallicano, prof. Aldo Morrone. Il risultato di questa collaborazione è l’opuscolo contenente le informazioni utili a garantire un’accoglienza sempre più umana e agevole ai migranti.

Un aiuto per le persone fragili

Il vademecum destinato ai migranti, “rappresenta un primo tentativo di incrementare ulteriormente il sostegno offerto a un target di persone estremamente fragili e bisognose, chiamate ad affrontare la più dura e complicata della sfida, vale a dire l’integrazione” ha spiegato la presidente della Commissione per le Pari Opportunità di Roma Capitale Gemma Guerrini.

Le informazioni di pubblica utilità

Nelle pagine dell’opuscolo sono presenti informazioni di pubblica utilità che spaziano dai documenti necessari per il soggiorno in Italia fino ai contatti più utili per chi arriva a Roma, quali gli uffici anagrafici dei Municipi, i Punti Roma Facile, i Centri per l’istruzione e la formazione degli adulti, i Centri di Orientamento al Lavoro, i luoghi di culto e gli elenchi degli uffici postali. Tra le informazioni disponibili anche un elenco di tutti i centri antiviolenza e dei consultori presenti sul territorio capitolino.

Dove sono gli opuscoli

Lo strumento verrà distribuito capillarmente in formato pdf ai municipî ed alle associazioni perché possano stamparlo e distribuirlo secondo le necessità del caso.”Un prezioso supporto che la Commissione capitolina per le Pari Opportunità offre affinchè chi si sente più solo possa sentirsi maggiormente tutelato” ha sottolineato Guerrini . Il Campidoglio, su richiesta del professor Morrone, sta valutando anche la realizzazione di una versione in lingua italia. Verrebbe così dedicata ai connazionali in condizione di fragilità.