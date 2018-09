Roma Multiservizi, un Generale della Guardia di Finanza nominato presidente

Il Consiglio di Amministrazione di AMA SpA, all'unanimità, ha nominato quale Presidente della società controllata ROMA MULTISERVIZI SpA il Generale di Brigata della Guardia di Finanza in Ausiliaria, dott. Maurizio RAPONI.

"Sono certo che le capacità e la specifica esperienza professionale del Generale Raponi - ha commentato il presidente di AMA Lorenzo Bagnacani - oltre a segnare una svolta positiva per la società controllata, potrà portare beneficio e nuovi stimoli anche alla Società controllante. A nome dell'intero CdA - ha proseguito Bagnacani - auguro buon lavoro al Generale al quale garantisco, pur nella sua piena autonomia gestionale, tutto il supporto che dovesse richiedere."

Laureato in Giurispruenza all'Università di Camerino (MC) ed in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l'Università di Tor Vergata, il Generale Raponi è stato comandante di reparti della Guardia di Finanza operativi in Genova, Milano e Roma; Comandante Provinciale di Roma e Livorno e Comandante del Nucleo Regionale dell'Emilia Romagna. Il Generale Raponi è stato inoltre Comandante Regionale in Umbria e Comandante del Comando Tutela dell'Economia. È stato poi Capo di Stato Maggiore dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza, Capo del III Reparto Relazioni Internazionali della Direzione Investigativa Antimafia, dove ha ricoperto anche l'incarico di Capo Ufficio Ispettivo.