VIDEO | Lavoratori protestano in Aula contro il M5S

Proteste oggi in Aula in occasione del Consiglio straordinario sui rifiuti. Il Campidoglio aveva chiesto ad Ama, azionista di maggioranza di Roma Multiservizi, di rispettare gli accordi presi con i sindacati sul rispetto dei livelli occupazionali. Ma la procedura di mobilità per 30 dipendenti prosegue. Inoltre l'amministrazione guidata da Virginia Raggi è decisa a proseguire sulla strada della gara a doppio oggetto, già bocciata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Strada osteggiata da lavoratori e sindacati. (Leggi tutto l'articolo)