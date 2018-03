E' boom di turisti dalla Russia nel 2017: oltre 270mila hanno scelto la Capitale

Mostre, eventi sportivi internazionali, la Formula E, l’opera lirica, gli alberghi e lo shopping di lusso. Roma presenta la sua offerta culturale, turistica e dell’accoglienza in un’anteprima della 25° edizione della MITT - Moscow International Travel & Tourism Exhibition, in programma dal 13 al 15 marzo nell’Expocentre della Capitale russa.

Roma Capitale partecipa, infatti, all’Italian Workshop di Comitel in programma oggi con i principali tour operator e agenti di viaggio russi ai quali saranno presentate le più importanti novità del 2018. Oltre 200 gli operatori specializzati invitati, circa 15 le imprese romane presenti, oltre a stampa specializzata, blogger e influencer che potranno raccontare la Capitale a chi intende scegliere Roma come meta turistica.

La Russia rappresenta da sempre uno dei primi Paesi di provenienza di turisti verso l’Italia e la Capitale. Secondo i dati forniti dal Campidoglio, nel 2017 gli arrivi nella Capitale sono cresciuti del 2,86% rispetto all’anno precedente, superando quota 270.000, con un numero di notti trascorse negli alberghi romani pari a 773.833, in crescita anche queste del 2,18% rispetto al 2016.

"Siamo molto orgogliosi di tornare a Mosca per far incontrare imprese romane e tour operator stranieri. Quest’anno le due città sono più vicine grazie ad un nuovo volo di una compagnia internazionale che si aggiunge alle tante possibilità di collegamento già presenti sui due scali.

La primavera della Capitale è il momento migliore per apprezzare le sue bellezze storiche, per progettare una sosta sul litorale romano, visitando il bellissimo parco archeologico di Ostia, e per concedersi una pausa per lo shopping in una delle boutique del Made in Italy" dichiara l’assessore al Turismo Adriano Meloni.