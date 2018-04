Roma Metropolitane, dipendenti in Campidoglio: "Basta incertezza, a rischio la metro C"

Fischietti, tamburi, megafoni e pettorine d'ordinanza per chiedere all'amministrazione Raggi di salvare 160 posti di lavoro e porre fine ad "uno stato di incertezza che dura ormai da più di due anni". Giornata di sciopero per i dipendenti di Roma Metropolitane che da stamattina, in diverse decine, si sono radunati sotto le finestre di palazzo Senatorio per protestare contro la situazione di crisi dell'azienda. A rischio non ci sono solo gli stipendi di aprile, "che i vertici hanno comunicato di non poter pagare", ma anche tutti i progetti in capo alla società che si occupa di progettazione e realizzazione delle infrastrutture trasportistiche della città: dalla metro C all'ammodernamento delle linee A e B agli interventi del Pums. La mobilitazione è stata indetta da Filt-Cgil, la Fit-Cisl Reti e la Uil Trasporti.

Il nodo principale sono i bilanci pregressi. La società non chiude i bilanci dal 2015. Tra Roma Metropolitane e Roma Capitale non si è ancora arrivati ad un accordo sui crediti dei cosiddetti 'quadri economici' per i servizi svolti nel 2015, 2016 e nel 2017 per un totale di circa 14 milioni di euro. Soldi che, secondo quanto si apprende, Roma Metropolitane starebbe cercando di recuperare attraverso un decreto ingiuntivo verso il Campidoglio. A pesare è anche la delibera con cui il Campidoglio aveva anticipato gli 11,9 milioni pignorati a Roma Metropolitane da un'impresa appaltatrice e che ora, a meno di una delibera ad hoc, la partecipata dovrebbe restituire al socio unico. Chiudere tre anni di bilanci in rosso, per l'azienda significherebbe avviarsi verso la liquidazione.

Per questo i lavoratori si aspettano che all'assemblea dei soci di venerdì Roma Capitale arrivi con le delibere pronte per far proseguire il lavoro della società. I soldi in cassa sono già finiti. Ai lavoratori mancano già i contributi e i buoni pasto di marzo e il prossimo 27 aprile rischiano di restare anche senza stipendio.