Roma Metropolitane, lavoratori ancora in bilico: "Da Comune nessun piano di ricollocazione"

“Nessuna vera rassicurazione per i dipendenti di Roma Metropolitane da parte dell’amministrazione comunale". L'allarme sul destino ancora incerto dei lavoratori della partecipata che il Comune ha deciso di mettere in liquidazione arriva dalla Commissione Trasparenza capitolina.

Roma Metropolitane: lavoratori in bilico

Nonostante le rassicurazioni della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, in Aula e dell'assessore al Personale, Antonio De Santis, sulla volontà di ricollocare nel perimetro delle aziende partecipate dal Comune i dipendenti di Roma Metropolitane, non esistono ad oggi provvedimenti ed indirizzi messi nero su bianco.

"Un’intenzione di non lasciare nessuno a casa c’è, ma siamo lontani dalla concretezza di qualsiasi provvedimento" - hanno scritto in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo, la consigliera comunale Pd Ilaria Piccolo e la capogruppo della Lista civica Svetlana Celli.

I lavoratori di Roma Metropolitane non andranno a Servizi per la Mobilità

"Roma servizi per la mobilità ha smentito l’ipotesi di un assorbimento dei lavoratori di Roma metropolitane, mentre l’Assessorato ha fatto sapere che l’amministrazione comunale considera ‘ragionevole’ la ricollocazione dei dipendenti, ma conferma che non c’è uno straccio di provvedimento a riguardo e quindi ancora parliamo di mere intenzioni".

Ricollocazione lavoratori Roma Metropolitane: "Servono atti concreti"

Atti concreti e definitivi quanto chiesto al Campidoglio. "Deve essere chiaro che, prima di procedere alla messa in liquidazione della società, - dicono i consiglieri di opposizione - l’amministrazione deve firmare un impegno specifico e dettagliato per la ricollocazione di tutti i dipendenti”.

Roma Metropolitane: FI interroga il governo

Una "partita" quella di Roma Metropolitane che arriva anche in Parlamento.

"Le dichiarazioni rilasciate in questi giorni da esponenti dell'amministrazione capitolina erano volte a rassicurare sulla prosecuzione di tutti i lavori inerenti la linea C mentre nella relazione dell'amministratore uscente di Roma Metropolitane si attesta sia lo slittamento della consegna di alcune parti dell'opera sia il rischio realizzazione per alcune parti dell'infrastruttura, a partire dalla tratta che collega Colosseo a Piazzale Clodio e la sub tratta Piazza Venezia-Fori Imperiali. Chiediamo al governo - ha fatto sapere Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e vicepresidente commissione Trasporti che sul tema ha presentato una interrogazione - di chiarire cosa intenda fare per garantire la piena realizzazione di tutte le opere riguardanti la linea C, per scongiurare la liquidazione di Roma Metropolitane, che dell'opera èm la Stazione Appaltante, con i conseguenti impatti occupazionali e sociali sui lavoratori e sulla perdita del know-how acquisito durante gli ultimi 15 anni".