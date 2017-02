Roma Metropolitane, lavoratori occupano il cantiere di San Giovanni: "Noi senza stipendio"

Ancora proteste dai dipendenti di Roma Metropolitane. Ieri l'assemblea permanente contro il pignoramento degli stipendi in seguito alla causa persa dalla società nei confronti del gruppo di costruzioni Salini in merito ai lavori della linea B1. E nel pomeriggio il blocco del cantiere di San Giovanni. Come anticipato ieri dall'agenzia stampa Dire, a causa del pignoramento dei conti i lavoratori della società comunale non riceveranno lo stipendio di febbraio.

"Questa mattina (ieri, ndr) - ha spiegato Gaetano Mazzone, del Rsa Cgil - sono venuti a relazionarci l'au Cialdini, il segretario dell'assessore Meleo, Scotto, e il presidente del collegio sindacale Di Caterino. Ci hanno detto che la situazione è critica e che gli stipendi sono bloccati. L'amministrazione ha detto che cercherà di risolvere la situazione in tempi brevissimi. Martedì faranno una delibera di giunta con lo sblocco di 12 milioni fuori bilancio. Il Comune era a conoscenza del problema e doveva intervenire per tempo per evitare tutto ciò".

Tutto ruota intorno alla richiesta fatta da Roma Metropolitane al Comune di saldare il conto della causa persa. Una richiesta, spiegano i sindacalisti, a cui il Comune, "alcuni mesi fa", ha risposto negativamente, nonostante sia il finanziatore, dicendo che non avrebbe voluto produrre spese fuori bilancio. "L'assemblea - ha aggiunto Roberto Longobardo del Rsa Fit Cisl - ha deliberato di spostare la protesta al cantiere di San Giovanni per bloccare i lavori oggi. Poi quotidianamente, in base a come andranno le cose, siamo pronti a tornare a San Giovanni. Se martedì non esce questa delibera si alzerà ancora di più il livello dello scontro". Durante l'assemblea, forse per la tensione accumulata, una dipendente ha accusato un malore ed è stata portata via in autoambulanza all'ospedale San Giovanni.

Nel pomeriggio l'occupazione del cantiere San Giovanni della linea C. I responsabili di Metro C spa si sono trovati costretti a chiudere il cantiere per la presenza di persone non autorizzate al suo interno.

