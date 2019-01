Roma Metropolitane, sì unanime a mozione per tutelare i lavoratori: tutta l'Aula chiede impegno di Raggi

L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità con 39 voti favorevoli una mozione presentata dai consiglieri del Partito democratico e sottoscritta da tutti i gruppi per "dare garanzie ai lavoratori di Roma Metropolitane e chiarire il futuro della municipalizzata".

Il documento impegna la sindaca Virginia Raggi a "prendere rapidamente decisioni in merito al proseguimento e la realizzazione delle opere e dei progetti di trasporto pubblico attualmente gestiti da Roma Metropolitane e strategici per la città" e "dare seguito a quella che è la mission di Roma Metropolitane individuata anche con la deliberazione 53 del 2017".

Punto centrale della mozione l'impegno per la salvaguardia dei lavoratori, in sciopero da quattro giorni contro il rischio licenziamenti dopo lo stanziamento di fondi da parte del Campidoglio, considerato dai sindacati non sufficiente per coprire i costi dell'azienda.

Il documento approvato dall'Aula chiede di "cercare tutte le possibili soluzioni per la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori di Roma Metropolitane dando esplicito mandato ai vertici aziendali ed aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, chiesto da tempo e mai avviato, che rappresenta uno strumento irrinunciabile per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori" e inoltre "garantire il rispetto dell'accordo sottoscritto dalla sindaca con le organizzazioni sindacali sulla salvaguardia dei livelli occupazionali di tutte le società partecipate senza disperdere un patrimonio pubblico di competenze qualificate che rappresentano una risorsa per la Capitale".

"Abbiamo proposto questa mozione perchè il 28 dicembre abbiamo approvato due provvedimenti che riguardano Roma Metropolitane e lo abbiamo fatto in urgenza, senza poter approfondirli, perchè c'era stato detto che la loro approvazione avrebbe predisposto non solo la convenzione per il futuro, ma anche la chiusura dei bilanci precedenti e soprattutto lo stipendio e la tredicesima dei lavoratori di Roma Metropolitane che invece non sono arrivati", ha spiegato in Assemblea la prima firmataria dell'atto, Ilaria Piccolo (Pd).

"Ci chiediamo dunque se le cose sono andate avanti e vorremmo anche sapere quali risposte dare a questi lavoratori, che si occupano non solo di importanti progettazioni c, ma anche dell'ammodernamento delle metro che sono in pessimo stato". Tra tutti i punti della mozione dunque, ha concluso Piccolo, "la cosa che chiediamo con più forza è che i lavoratori vengano ricevuti dalla Giunta e si apra un tavolo di trattativa con i sindacati. Prima erano qui sia la sindaca sia il nuovo assessore al Personale, chiediamo per cortesia che una rappresentanza dei lavoratori venga almeno ricevuta". La sindaca Raggi era infatti intervenuta in apertura di seduta per annunciare la nomina del neo assessore al Personale, Antonio De Santis, per poi lasciarla subito dopo causando la protesta, al grido "rispetto, rispetto", dei lavoratori di Roma Metropolitane presenti in aula Giulio Cesare.

Per il consigliere del M5S, Roberto Di Palma, "è molto importante che quando c'è da cercare ogni soluzione per la salvaguardia occupazionale gli atti vengano votati all'unanimità. La situazione è stata difficile in questi ultimi anni. Noi riteniamo che anche nell'ultima delibera 148 sono stati indicati molti lavori che deve fare Roma Metropolitane e viene sottolineato anche di affidare nuovi incarichi. E' un momento importante" ha concluso l'esponente della maggioranza.

