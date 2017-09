Roma secondo il ministro Lorenzin: "E' piena di droga"

L'Italia è fuori dalla crisi? E' stata questa la traccia che ha attraversato il convegno Crescita vs Crisi, organizzato dalla ministra per la salute Beatrice Lorenzin. Inevitabile parlare della Capitale e dei suoi problemi. Roboanti le dichiarazioni del ministro Calenda che ha parlato di una sindaca latitante. Non da meno sono state le uscite della padrona di casa. A preoccupare però sono le cifre snocciolate dai tecnici.

In particolare Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) ha lanciato un allarme piuttosto pesante: "Roma è l'unica tra le 28 capitali europee che ha peggiorato i suoi indicatori di salute negli ultimi anni. Tutti gli indicatori, da quello piu' solido che e' l'aspettativa di vita, dall mortalita' infantile alla mortalità per patologie tumorali o il diabete, fanno registrare un peggioramento dei cittadini romani rispetto al resto d'Italia e all'Europa".

Non da meno la bordata di Lidia Borzi, Acli Roma: "Il nostro piccolo osservatorio ci dà due dati pesanti: il taglio delle spese sanitarie, le famiglie non possono permettersi una spesa extra di 500 euro per le medicine. E una indagine su 6 mila Isee ci dice che il 9% dei romani ce l'ha a zero".

"Il 4% di questi seimila romani ha minori o disabili a carico", aggiunge. "Insospettabili: è questo l'identikit dei nuovi poiveri". Borzi ricorda ancora: "Io ho definito Roma in una lettera aperta Gotham city perchè da una parte vede un crescendo di intolleranza e violenza e dall'altro quotidianamente c'è una perdita di posti di lavoro e ogni giorno chiude un servizio".

Quindi la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin: "E' "innegabile che questa città abbia sofferto molto in questi anni, ha avuto un grande declino innzanzitutto sociale e legale, abbiamo avuto mafia capitale, una cosa pesantissima, e un declino vero delle fasce delle popolazione più deboli".

"Ultimamente vediamo tante nuove povertà, tanti bambini e anziani poveri. C'è uno spaccato di Roma, qui siamo ai Parioli, che sembra quasi che abbiamo preso una aeroplano per arrivare qua, come possono convivere queste due anime nella città?". Quindi l'uscita sulla droga: "La mia impressione è che Roma sia piena di droga. Rivediamo le siringhe per strada, i tossici, gli spacciatori di eroina. Senza parlare della cocaina, siamo pieni. Si fa finta di non vedere come se il problema non ci fosse più. In realtà riguarda tutti i ceti sociali e tutte le età, come l'alcol".