Roma-Lido ai francesi: "Il Tar ha rigettato la richiesta di risarcimento"

Nuovo capitolo nel braccio di ferro tra la Regione Lazio e la società Ratp Dev sulla gestione della Roma-Lido. Come riporta in una nota la Regione, il Tar ha rigettato le richieste di danno avanzate dalla società francese. Con la sentenza, si legge ancora nella nota, il tribunale amministrativo ha chiesto inoltre "alla Regione Lazio di completare le procedure, che a suo giudizio non sono state tutte espletate, attivando prima della delibera finale la fase di avviso di diniego presso i proponenti del project".

Ratp Dev, insieme a Cilia Italia e Architecna Engineering, aveva proposto alla Regione un project financing per la gestione per 25 anni della ferrovia di proprietà regionale, attualmente gestita da Atac, in cambio di opere di potenziamento e manutenzione della linea. Al termine di un'istruttoria preliminare la giunta regionale aveva rigettato il progetto puntando su una collaborazione con Rfi. Contro tale atto la cordata era ricorsa al Tar chiedendo come risarcimento 4 milioni di euro. Le aziende contestavano alla Regione di aver respinto la proposta "senza aver richiesto al raggruppamento di imprese alcuna modifica e sulla base di erronee e infondate motivazioni".

Nella nota odierna, però, la Regione spiega: "La sentenza dà atto del fatto che il progetto è stato verificato, per oltre un anno, in un tavolo tecnico. I proponenti, in sede di dibattimento, hanno dichiarato la propria disponibilità a tener conto delle indicazioni fornite dagli uffici della Regione. Purtroppo nessuna delle modifiche richieste al progetto è mai arrivata".

Al vaglio il prossimo passo. "La Regione Lazio si riserva di verificare nel dettaglio la sentenza, confermando che è stato seguito l’iter previsto dalle norme che regolamentano la conferenza dei servizi". Qualora risultasse utile per "evitare il protrarsi di contenziosi" la Regione "valuterà anche la possibilità di completare in tempi brevi l’iter amministrativo, così come richiesto dal Tar".